Sezen Aksu, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Belki De Aşk Lazım Değildir‘i sosyal medyada yayınladı. Usta şarkıcının sözleriyle birlikte paylaştığı video, Youtube trendlerde 10.sıraya yükseldi. Aksu’nun hayranları tarafından beğeniyle karşılanan yeni şarkısı, Twitter’da da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.
İşte Sezen Aksu’nun ‘Belki De Aşk Lazım Değildir’ adlı yeni şarkısının sözleri:
Öpeyim de geçsin mi?
Acıyor mu çok kesilen yer?
Bilirim ah, ne hüzündür
Terim tuzundur, bir izin ver
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Tanıdım yarandan
Aynı silahtı beni vuran
Affettim vurulurken
O daha fazla öldü benden
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Belki de aşk lazım değildir
Sıcacık bir el yeter
Kimse ölmez aşktan maşktan
Öyle gelir, öyle gelir
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Ben sana bir dal olurum
Sen arı ol, ben bal olurum
Benim sende yüreğim var
Bir bakarsın yâr olurum
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Tanıdım duruşundan
Güçlendirir ya öldürmeyen
Ve içini dışına
Bir daha da hiç bildirmeyen