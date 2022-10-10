Sezen Aksu‘nun yaşam yolculuğunun anlatıldığı ve kreatif direktörlüğü Fuat Genç’in, küratörlüğünü Esra Özkan’ın üstlendiği, ‘SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ’, X Media Art Museum by DasDas‘ta büyük bir ilgiyle izleniyor. Türkiye’de ilk kez bir müzisyenin çalışmaları üzerinden gerçekleşecek olan bu dijital sanat sergisinde; köklerini var olduğu topraklarda büyütmüş ve birçok sanatçıya el vermiş Sezen Aksu’nun yaşayan bir ağacın her bir dalında oluşturduğu hikayelere tanıklık ediyoruz.

Aksu’nun kendisiyle birlikte başkalarına da ilham olmuş öyküsünü anlatan sergi, Mart ayına kadar izlenebilecek. X Media Art Museum’un yüksek teknolojisi ile birlikte gerçekleşen sergi, müzenin içerisindeki zemin ve duvarlarda yer alacak görseller, videolar, 3D ve 2D animasyonlarla 25 dakikalık bir deneyimin parçası olarak sunuluyor.



Aksu’nun 70’li yıllarda İstanbul’a gelmesiyle başlayan serüveni, 80’lerde renkli bir müzikal dönemine, 90’larda pop çağına ve 2000’lerde daha cesur bir duruşa dönüşmüş. Kariyerinin başlangıcından 2000’ler sonrasındaki ustalık dönemine uzanan sinematik bir anlatının hakim olduğu ‘SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ’, müzenin içerisindeki mekana özgü deneyim alanlarıyla da merak uyandırıyor.

PowerTürk’ün de medya destekçisi olarak yer aldığı sergide, müze içinde yer alan farklı ‘deneyim alanları’nda ziyaretçiler Sezen Aksu’ya notlar bırakabiliyor, ‘Arttırılmış Gerçeklik’ sergisiyle geçmişten günümüze bir bağ kurabiliyor, Aksu’nun röportajlarıyla ve konserleriyle bir yolculuğa çıkabiliyor.

Türkiye’nin ilk dijital sanat müzesi X Media Art Museum by DasDas‘ın 3. projesi olan ‘SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ’, proje ile bağlantılı NFT eserlere de yer veriyor. Bu eserler önemli sanatçıların ve tasarımcıların imzalarını taşıyor. Fuaye alanında yer alan müze mağazasında ise genç tasarımcıların yaratıcı fikirlerinden ortaya çıkan (tişört, hediyelik eşya vb.) ürünlere de ulaşmak mümkün.

‘SEZEN AKSU DİJİTAL SANAT SERGİSİ’ Mart ayına kadar devam edecek.