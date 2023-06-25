70’lerde ve 90’larda yapmış olduğu en güzel şarkılarıyla iki saat sahnede kalan Seyyal Taner, konserini “Naciye” isimli şarkısıyla açtı. Taner “Alladı Pulladı”, “Son Verdim Kalbimin İşine”, “Şiirimin Dili” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra yeni yapmış olduğu single şarkıları “Elma” ve “Armut” u sahnede ilk defa canlı okudu.

Pandemi sonrası saçlarını boyatmayan ve yeni saç imajıyla ilk defa hayranlarıyla buluşan sanatçı; “Pandemiden dolayı sahnelerden o kadar uzak kaldım ki sizleri çok özlemişim; ama bundan sonra hep sahnelerdeyim. Bunca yıllık sanat hayatımda müziğimden, duruşumdan ve ilkelerimden hiç taviz vermeyen ender isimlerdenim. O yüzden beni pamuklara sarmalayın” dedi.