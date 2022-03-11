Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı.

Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi. Şeyma Subaşı çıplak pozuyla çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı’nın bu pozu gündemdeyken ünlü isim bir paylaşım daha yaptı. Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu.

Konuyla alakalı 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini sonlandırdıklarını ifade etti.

Şeyma Subaşı, “Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik” dese de olayın hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

İddiaya göre Şeyma arkadaşlarıyla sevgilisi Meedo’nun dedikodusunu yaptı. Magazinburada’nın haberine göre; Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı tartışmaya başladı.

Özür dilemek yerine ‘Ben Türkiye’ye dönüyorum’ diyen Subaşı, gece yarısı ayrıldıklarını duyurdu. Meedo’dan karşı atak gecikmedi, Şeyma’ya aldığı arabayı geri istedi.

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