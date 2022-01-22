sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami’de yaşayan Subaşı yeni bir cafe için kolları sıvadı. Subaşı aynı markayı bu kez Miami’de açmaya karar verdi.

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin de verdiği destekle mekân arayışına giren Subaşı kısa süre içerisinde mekânı bulup açmak istiyor. Şeyma Subaşı yeme-içme haricinde mekânda kendi tasarımı olan spor kıyafetleri de satmayı planlıyormuş. Mohammed Alsaloussi, sevgilisi Şeyma’nın hiçbir isteğine “hayır” demiyor. Hatta ticaret konusunda da destek veriyor.

Pahalı hediye

Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı sevgilisi Şeyma Subaşı’na “Bentley” marka araba aldı. Meedo, aracın arka plakasına da ‘Şeyma’ yazdırdı.

Şubaşı, yeni otomobilinin fotoğraflarını paylaşarak “En şanslı eşim” notunu düştü. Daha sonra yanına aldığı arkadaşıyla Miami sokaklarında tura çıkan Subaşı, o anları da sosyal medya üzerinden yayınladı.