Şeyma Subaşı 8 yaşına basan kızı Melisa’nın doğum gününü Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

İtalyan Guido’dan Tebrik Gecikmedi

Şeyma Subaşı’nın İtalyan eski sevgilisi Guido Senia ise fotoğrafın altına yorum olarak “İyi ki doğdun Melisa” yorumunu bıraktı.

Acun Ilıcalı ile boşanmalarının ardından Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Subaşı, geçtiğimiz yaz ilişkilerini bitirmişti.

“Sen benim en büyük öğretmenimsin.”

Melisa’nın fotoğraflarından oluşan seriye Subaşı: “Kalbim eriyor… 8 yıl önce bugün doğdu… Ne özel, özgün, karakterli, güçlü, komik ve akıllı bir kızsın… Tüm hayatını huzur dolu yaşaman dileğiyle. Size ve çevrenizdeki herkese iyi bir insan olmayı diliyorum. Dilerim Allah seni her zaman kendisine yakın olan yoluna çıkarır, her zaman etrafında doğru insanlar olur. Sen benim en büyük dersim, en büyük öğretmenim, en büyük şansım ve en büyük aşkımsın. Evet sen “AŞK” sın..” notunu düştü.

Sosyetik güzel şimdilerde Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte. İkili yaşadıkları kaoslar nedeniyle gündemden düşmüyor.