Kısa süre önce sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile barışan, ardından Amerika’da düzenlenen Burning Man Festivali’ne katılacak aşklarını tazeleyen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle birlikte çekilen festival karelerini sosyal medya hesabından arka arkaya paylaştı.

Takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımını romantik bir notla yapan Meedo, gönderisinde şunları söyledi:

“Gerçek benliğinizle tam ve mutlu olmaktan daha iyi olan tek şey, mutluluğunuzu ve hayatınızı paylaşacak birine sahip olmaktır. İlişkiler ve hayat her zaman dalgalar ve fırtınalarla doludur; ancak aralarında gezinmeyi başarırsanız, o zaman sakinliğe çok daha fazla değer verir ve takdir edersiniz. Sevmek ve öğrenmek için yaşarsın; ve daha iyi sevmeyi ve yaşamayı öğrenirsin. Birlikte hayat dediğimiz bu çılgın şeyi yaşayacağımız ve deneyimleyeceğimiz daha nice günlere, aylara ve yıllara aşkım.”