Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz hafta nikah masasına oturmuştu. Düğünden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, törenle giymeyi tercih ettiği gelinlik ile adından söz ettirmişti.

Ünlü modacı Ebru Şancı, Subaşı’nın gelinliğinin fiyatını ortaya çıkardı. Galia Lahav’a ait özel tasarım gelinliğin fiyatının 11 bin 400 dolar olduğu öğrenildi. Çiçeği burnunda fenomenin ise gelinliğe 250 bin TL ödediği söyleniyor.