Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilik ile tanınan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmek için gün sayıyor.

Şeyma ve Meedo, 5 Mayıs’ta 2 gün sürecek bir düğün töreni ile Marakeş’te dünyaevine girecek. Düğünde Türkiye’den yalnızca 15 davetli bulunacak.

Bu 15 kişi ise şöyle; Dila Tarkan-Dağhan Doğruer, Gökmen-Ayşegül Şeynova, Kasım Garipoğlu, Cemal Can Seven, Burak Ateş, Türker Yücel, Selim Sankaya, Mert Vidinli, Laura Margarita, Elisabeth Mas, Nastassia Jacober ve Zoheer Majhadi.

Subaşı’nın “Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak. Ablam dahi hayatımda olmayacak” diyerek açıkladığı bu listede ablası Kübra Açıl’ın yer almaması dikkatleri çekmişti.

Şeyma Subaşı’nın ablasını düğününe bilerek çağırmadığı iddia edilmiş, bunun arkasındaki sebebin Kübra ve Acun Ilıcalı arasındaki iş ilişkisiyle birlikte Acun’un yeni kız arkadaşı Çağla ile Kübra’nın arasının çok iyi olması gösterilmişti.

Fakat Subaşı bu iddiaları yalanladı ve ablası Kübra’yı düğününe davet ettiğini ama kendisinin bahaneler sunarak gelmek istemediğini belirttiğini söyledi.

Şeyma Subaşı’nın özel üyelerine yaptığı açıklama şu şekilde: