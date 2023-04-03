Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmek için gün sayıyor.

Yakın arkadaşlarıyla parti düzenleyen ünlü ismin görüntüleri çok konuşuldu.

“Ayın 5-6’sı Marakeş’te evleniyoruz inşallah. 250 kişi falan gelecek, sadece aile ve yakın arkadaşlar geliyor. Onun dışında pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun, bana da sürpriz olsun” açıklaması yapan fenomen, Amanyara’da bekarlığa veda partisi düzenledi.

Partide mini beyaz elbiseyi kısa bir duvak takarak tamamlayan Subaşı, bekarlığa vedasından fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaştı.

Pek çok kare paylaşan Subaşı, “Paylaşacak o kadar çok şey var ki… Kendime saklayacak da çok şey var. Burada süslü kelimeler kullanmayacağım; ama bugün saf neşe, memnuniyet, hoşnutluk ve tatmin doluydu. Her an için minnettar olmaya devam edeceğim…” notuyla kısa sürede büyük beğeni aldı.