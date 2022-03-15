Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah hazırlığı yaptığı sırada ani bir şekilde ayrılan Şeyma Subaşı, ayrılık ardından soluğu İstanbul’da aldı. Genellikle Miami’deki lüks hayatını sosyal medyadan paylaşan Subaşı’nın İstanbul’a dönüşü sonrası paylaştığı pozlar sosyal medyada alay konusu oldu.

Tüm paylaşımlarını İngilizce yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabının spam yemesi sonrası Türkçe paylaşım yaptı. “Spam yiyorsun dediler” notuyla paylaşım yapan Subaşı’ya takipçilerinden ise “Kürkçü dükkanına döndün mü kız Şeyma?”, “Aaa bizim kız Türkçe biliyormuş” ve “Türkçe yazmışsın e tabi zor günde hep bizler varız di mi?” gibi yorumlar geldi. Şeyma Subaşı’nın Instagram hesabına şu anda erişim sağlanamıyor.