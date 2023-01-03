Uzun zamandır birlikte olduğu Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Fas’ta evlenmeyi planlayan Şeyma Subaşı sosyal medyada sıkça adından bahsettirmeye devam ediyor. Bir dargın bir barışık ilişkisiyle gündemden düşmeyen Subaşı, aktif kullandığı sosyal medya hesabından sevgilisi Meedo ile pozlar paylaştı. 2023 yılına birlikte giren çift, romantik anlarıyla kamera karşısına geçti. Binlerce beğeni ve yorum gelen paylaşıma ünlü isim, “Sonsuza dek. Ruh hali” notunu ekledi.

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