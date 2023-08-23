Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, balayının ardından İstanbul’a döndü ve sosyal medya hesabından ilginç bir çağrıda bulundu. Subaşı, enerji dolu birini işe alacağını ve yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu. Instagram’da 200 bin aboneye sahip olan Subaşı, daha önce ücretli abonelik özelliğini kullanmış ve abonelik ücretini yükseltmişti.

Şeyma Subaşı paylaşımında şunları söyledi:

“Selam herkese. Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istiyorum. Sanırım benim iyi bir sosyal medyamı organize edecek birine ihtiyacım var. Bu bir menajer olur, bana uygun naturalinde doğalında tadında işler geliyor olur bilmiyorum. Benim hiç olmadı böyle birileri, olmaya çalıştı olmadı. Ben burada fazla yokum zaten olmayacağım da yine. Ama sonuçta burası benim vatanım, evim çok seviyorum. Burada olacağım her zaman. Bir yardıma ihtiyacım var ama kim?”