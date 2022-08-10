Daha önce de bir ayrılıp bir barışan ve ilişkileriyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi’nin ‘tekrardan barıştılar’ iddiaları sosyal medyada hızla yayılmıştı. Söylentilerin bugün gerçek olduğu ortaya çıktı.

Alsaloussi ile evlilik kararı alan Subaşı, bugünlerde sevgilisi ve kızı Melisa ile Göcek’te tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikayeler bölümünden Alsaloussi ile teknede çekilen karelerini paylaşan Şeyma Subaşı’nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.