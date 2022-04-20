Acun Ilıcalı’dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL’lik nafakayı almayı bırakmıştı. Ilıcalı da bu durumu “Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana ‘Şu an paraya ihtiyacım yok’ dedi” diyerek doğrulamıştı.

Şimdilerde ise çıkan iddialara göre; Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma, para kazanmanın yolunu pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başayarak buldu. İkinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi’nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine replika ürünler satın alıyor.

Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma’ya hediyelerinden biri de Hermes’in fiyatı 1 milyon TL’yi bulan bu çantasıydı. İddiaya göre Şeyma’nın sattığı ürünlerden biri de işte bu Hermes Birkin.