Bazen günlük çantamızda da bulunabilen kişisel bakım ürünlerine seyahat çantalarında mutlaka yer verilmeli. Özellikler hijyen ürünleri, uzun yolculuklarda sağlık açısından büyük bir önem taşıyor. Diş fırçacı, diş macunu, nemlendirici krem, deodorant, şampuan, tarak, duş jeli, roll on gibi kişisel bakım ürünleri seyahat çantalarının olmazsa olmazıdır. Bir diğer önemli şey ise iç çamaşırlarıdır. Seyahatiniz kısa süreli dahi olsa yedek iç çamaşırı seyahat çantanıza koyduğunuz ilk eşyalardan birisi olmalı. Sağlık ve hijyen açısından gerekli olan iç çamaşırları, rahat seyahatin de anahtarıdır. Gideceğiniz yere uygun kıyafetleri, önceden araştırarak öğrenmek sizi bir adım öne taşıyacaktır. Turistik bir gezi planlıyorsanız gideceğiniz tarihi yapılar arasında mekana uygun kıyafet giyilmesi gereken durumlarla karşılaşmanız olasıdır. Günlük kıyafetlerinizin yanı sıra gideceğiniz bölgeye uygun giyim ürünlerine seyahat çantanızda yer vermeniz gerekebilir.