Dizinin tarihindeki ilk siyah Doctor Who olacak oyuncu Ncuti Gatwa, rolü 14’üncü Doktor Who olan Jodie Whittaker’dan devralacak. Whittaker 1963’ten bu yana yayınlanan ve senaryoya göre Doctor Who‘nun zaman zaman beden değiştirdiği dizinin ilk kadın Doctor Who karakteriydi.

Netflix’te yayınlanan ve gençlerin cinsel deneyimlerine odaklanan Sex Education dizisinin başrollerinden biri olan başarılı oyuncu bir başka ilki gerçekleştirerek ünlü rolü devralmış oldu.

Bu rol ben de de dahil dünyada pek çok kişiye çok şey ifade ediyor

Dizinin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada Gatwa, “Hislerimi anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Karışık duygular içindeyim; onur duyuyorum, heyecanlıyım ve biraz da korkuyorum. Bu rol ve dizi ben de de dahil dünyada pek çok kişiye çok şey ifade ediyor. Benden önce gelen yetenekli isimler bu eşsiz sorumluluk ve ayrıcalığı büyük bir başarıyla yerine getirdi.” ifadelerini kullandı.