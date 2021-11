Sex and the City’nin devam dizisinden ilk fragman geldi

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan And Just Like That, Sex and the City hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Merakla beklenen dizinin ilk fragmanı HBO Max tarafından paylaşıldı. Dizi, 9 Aralık’ta sevenleriyle buluşacak.