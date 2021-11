Sex and the City’nin devam çekimleri tamamlandı!

4 kız arkadaşın New York’da aşkı ararken yaşadıklarını anlatan Sex and the City dizisi 1998-2004 yılları arasında yayınlanmış ve efsane haline gelmişti. Daha sonra 2008 ve 2010 yıllarında devam filmi gelen dizi bu sene yeni adı ‘And Just Like That‘ ile izleyiciyle buluşacak. 10 bölümlük mini dizi Carrie, Miranda ve Charlotte’ın hikayelerini anlatan And Just Like That çekimleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Samantha’yı canladıran Kim Cattrall’ın dahil olmadığı mini diziye yeni karakterlerin dahil olduğu açıklanmıştı.

New York sokaklarında çekimleri yapılan dizinin Carrie’si Sarah Jessica Parker prodüksiyonun durduğunu ve çekimlerin bittiğini duygusal bir paylaşım ile sosyal medya hesabından duyurdu. “Bu, Carrie olarak şimdilik son yürüyüşüm. ” ve “Wow. Bir macerayı yeni bitirdim ve kendimi çok duygusal hissediyorum. Ve işte bu kadar wow”. notunu düştü.

Mr.Big karekterine hayat veren Chris Noth ise bir sosyal medyadan Sarah Jessica Parker ile olan fotoğrafını paylaşarak partnerini kutladı. “Gece geç saatlerde parkta bitiyor – birlikte olduğumuz her dakikayı seviyorum.” notunu düşen Noth, dizinin ilk sezonundan beri kadroda.

Tam tarih verilmese de Aralık ayında seyirciyle buluşması beklenen mini diziyi ve kızların yeni hikayelerini merakla bekliyoruz.