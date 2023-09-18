Rol aldığı oldukça başarılı yapımlara ek olarak, ekranlarda altı sezon yer alan Yasak Elma dizisi ile sıklıkla isminden söz ettiren Şevval Sam, bu başarısını Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta aldığı ödül ile taçlandırdı. Şevval Sam, 2000’den bu yana Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en ihtişamlı ödül törenlerinden biri olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri” gecesinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.



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Sam, gecede Lübnan basınının sorularını yanıtlarken hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu törende Tarık Ediz imzalı bir kıyafet tercih ederken, Tiffany&Co takılarıyla tamamladığı stiliyle beğeni topladı.