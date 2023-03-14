Cihangir’de görüntülenen Şevval Sam, depremle ilgili konuştu. Yardım kampanyalarına katılmaya çalıştığını söyleyen Sam, “Yakın zamanda bir konser yapıp gelirlerini ihtiyaç sahiplerine, depremzedelere bağışlamak istiyorum” diyerek sözlerine devam etti. “Zor zamanlar geçiriyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Umarım alınacak dersler alınmıştır. Bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Umarım herkes birbirinin acısını sarar. Biz de elimizden geldiği kadar ihtiyacı olan insanlara yardımcı olacağız.” dedi.

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