Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, verdiği konserin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Rock konserinde parçaları alaturka şeklinde okuyan Sam, “Biraz konfor alanımdan çıkmak istedim ve yeniden keşfetmek istedim. Bütün bu şarkılar bizde iz bırakmış şarkılar. Kendimi en rahat hissettiğim alaturka formunda okumak istedim şarkıları. Bir dört tane şimdi okudum ve hazırlandı. İkinci dört tane de hazır, böyle art arda gidecek repertuvar” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda reklamcı Cem Topçuoğlu ile bir davette görüntülenen ünlü isim, özel hayatıyla ilgili sorulara ise “Özel hayat, özeldir. Çok teşekkür ederim” diyerek aşk haberlerini doğruladı.