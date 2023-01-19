Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya hesabından takipçileriyle tatil pozlarını paylaştı. Sevgilisi ile Tayland Phuket’te tatil yapan Şahin, tatilinden kareler yayınladı. Ünlü model bikinisiyle deniz kenarında çekildiği fotoğraflara “Sevmediğim bir macerayla hiç karşılaşmadım. İlk kez Tayland’da olduğum için çok mutluyum” notunu ekledi.

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