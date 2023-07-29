Genç manken Şevval Şahin, önceki gün Bodrum Yalıakvak’ta objektiflere takıldı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile beraber tatilin keyfini çıkaran Şahin, sabahın erken saatlerinde plaja inerek kendini serin sulara bıraktı.

Suda birbirlerini adeta öpücüklere boğan ikili aşk dolu dakikalar yaşadı.

Bir süre sonra yeğenini yüzdüren ünlü isim, keyifli haliyle dikkat çekti.

Daha sonra sudan çıkan 23 yaşındaki manken, sevgilisiyle birlikte şezlongta güneşlendi. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpmeye burada da devam ettiler.