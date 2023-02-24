19 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmasında birinci olan ve genç yaşında yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren Şevval Şahin, Armağan Çağlayan’ın Youtube’da yayınlanan programına konuk oldu.

Türkiye’deki hayatının güzellik yarışmasından sonra olduğunu söyleyen ve pandemi döneminde sıkça yurtdışına gidip gelen ünlü model Şevval Şahin, ülkede mutlu olup olmadığı sorusuna, “Mutluyum ama Türkiye’de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. Ben gidip gelme taraftarıyım. Buranın enerjisi olabilir, bazen üstümde olan ilgiden daralabiliyorumdur” şeklinde cevap verdi.

Bir yerde uzun süre kalamadığı ve İstanbul’da kendini hep turist olarak hissettiğini dile getiren Şevval Şahin, “Burada gerçekten yaşamaya başladıktan sonra İstanbul’a da Türkiye’ye de aşık oldum ama bir tek yere ait olmak istemiyorum” açıklamasında bulundu.

Şevval Şahin‘in yaptığı açıklamalardan sonra “Mümkünse hiç gelmesin”, “Biz de ona bayılmıyoruz”, “Vatandaşlığını da bıraksın” gibi eleştiriler geldi.

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