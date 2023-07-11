2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birincisi seçilen Şevval Şahin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. Tatil yapmayı sık sık tercih eden Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte İspanya’nın popüler eğlence adası İbiza’ya gitti.
Geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıkan Şahin, tatil fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Güzel ismin tüylü pembe terlikleri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Tatil planlarına devam eden Şevval Şahin, Muğla’dan sonra İbiza’ya gidiyor