Tescilli güzel Şevval Şahin ile işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ayrılık sonrası Burcu Özberk ile görüntülenen Kazancıoğlu’nun yeni bir aşka başladığı düşünülürken çift, ilişkilerine yeniden bir şans verdi. Şahin, barışmanın ardından çıktıkları Londra tatilinde beraber çekildikleri pozları “Aşkımla memleketimde” notuyla paylaştı. Çift, Londra tatili sonrası Bebek’te bir mekanda aşk dolu anlar yaşarlarken görüntülendi. Mekan çıkışı Şahin, “Çok teşekkür ederiz, her şey yolunda göründüğü gibi” dedi.

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