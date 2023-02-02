Özel hayatıyla gündemde sık sık yer edinen Şevval Şahin, şimdilerde yeni aşkı Murat Kazancıoğlu ile birliktelik yaşıyor. Phuket‘te tatil yapan çiftten Şahin, zayıflığıyla beraber belinin inceliğiyle de dikkat çekmesiyle gündem yarattı. Manken Şevval Şahin’le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı.

Şevval Şahin’in, sosyal medyada çıkan iddialar doğrultusunda belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı öne sürüldü. Genç modelin anatomik görüntüsü de gündemdeki iddiaları alevlendirdi.

Sosyal medyada çok konuşulan bu iddiaya fenomen Meriç Keskin de dahil olup, “Hepimizin bildiği ‘Ş’ harfli birinin kaburgalarını aldırdığını duymuştum acaba Şevval’de mi aldırdı?” yorumu yaparak Şeyma Subaşı’nı da kast etti.

Ünlü modelin, bel inceltme estetiğini yurt dışında yaptırdığı iddia ediliyor.

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