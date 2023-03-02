2018 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci olmasıyla tanıdığımız Şevval Şahin, verdiği demeçlerle ve giydiği cesur kıyafetlerle magazin dünyasında sıkça takip isimlerinden biri.

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın programına katılan tescilli güzel Şevval Şahin, “Türkiye’de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor” açıklamasıyla gündeme oturmuş ve büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Ünlü manken Şevval Şahin, geçtiğimiz saatlerde derin göğüs dekolteli transparan üstüyle verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Şevval Şahin’in fotoğraflarına kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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