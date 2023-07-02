Daha önce meslektaşı Günay Karacaoğlu ile bir evlilik yapan Şevket Çoruh şimdilerde Özge Turna ile evli. Çift düğün yaparak nikah tazeledi. Oyuncu Şevket Çoruh ile Özge Turna 2018 yılında düğün yapmadan sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliklerinden Turna Çoruh isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh 5 yıllık eşi Özge Turna ile nikah tazeledi. 2018 yılında düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift bu kez düğün yaptı. Giriş müziğini karadeniz şarkılarından seçen çiftin temsili nikahını oyuncu Müjdat Gezen kıydı. Çifti en mutlu gününde Arka Sokaklar ekibi ve eski eşi Günay Karacaoğlu’dan olan kızı Gülenay Çoruh da yalnız bırakmadı.