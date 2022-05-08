rhan Gencebay’ın 77 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son karesiyle olay oldu.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu olan Sevim Emre, kullandığı Instagram filtreleriyle adeta kendini 18 yaşında döndürdü.

Emre’nin fotoğraflarına uyguladığı abartılı photoshop görenleri şaşkına çevirdi.

Photoshop’u abarttı

Yüzündeki tüm kırışıklıkları yok eden ve gençleşen Sevim Emre’nin takipçileri, tanımakta güçlük çekti.

Photoshop’un dozunu fazla kaçıran Sevim Emre, son paylaşımına ”Doğrulanmış dili dini rengi ne olursa olsun iyiler iyidir ne demiş; Hacı Bektaş Veli “Elin açık ,gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört , Sırları tut, Öfkeni de yut“ Bende diyorum ki yolun insan olmaktan geçsin insan doğuyoruz da insan kalanlar acaba ne kadar.??” notunu düştü.