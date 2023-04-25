Eşi Lüsi Sevilla’yla birlikte Sevil efsanesini kuran Yusuf Sevilla, markayı geleceğe taşımada aktif görev olan kızları Dilara Sevilla’nın bebekliğinde giydiği patiklerin o dönemde olduğu gibi yine mağazanın duvarına asılmasını istedi.

Yusuf Sevilla, “O dönemde hiç yapılmamış bir şey yaparak farklı bir konsept sunduk. Parfüm ve kozmetik alanındaki dünya markalarını tüketicilerimizle buluşturduk. Bugün, kendi sektörümüzün yaratıcı olmakla gurur duyuyoruz. Öykümüzün başladığı Nişantaşı’ndaki ilk mağazamızın yeri benim için apayrı. Aynı mağazayı daha geniş ve modern haliyle dostlarımızın hizmetine sunmak, o dönemde yaşadığımız heyecanı yeniden yaşattı.” diyor.

Sevil bugün, Türkiye’nin dört bir yanında 50’yi aşkın mağazayla hizmet veriyor.

Sevilla parfüm serisiyle büyük beğeni topluyor.

Sektördeki deneyimiyle kendi markasını da yaratan Sevil’in Signature Perfume Collection by Sevilla adını verdiği parfüm koleksiyonu büyük beğeni topluyor.

Yıllarca sürdürülen arge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan; Lucia, Ioseph, Milanus, Lukanus ve Philia markalarından oluşan seri, global kaliteye sahip.

Güncel tüketici beğeni ve beklentileri doğrultusunda odunsu, floral ve tütsülü esanslar tercih edilerek 5 markaya ayrı özgün karakter kazandırıldı.

Signature Perfume Collection by Sevilla markaları sadece Sevil mağazalarında ve sevil.com.tr’de satışa sunuluyor.