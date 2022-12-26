O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne katılanlar arasında Darmaduman dizisinin sevilen çifti Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz da yer alıyor. Birlikte sahneye çıkacak olan ikili, görünüşleriyle şimdiden konuşulmaya başlandı. Şaşmaz, kamera arkasından keyifli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yarışmaya bu yıl katılanlar arasında Alina Boz, Selin Şekerci, Cemre Baysel, Ayça Ayşin Turan, Cemal Can Canseven ve Danla Bilic gibi sevilen ünlü isimler yer almakta.

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