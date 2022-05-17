Bilim-kurgu, macera, dram ve hiciv türlerini karıştıran Black Mirror dizisi ekranlara geri dönüyor. Senaristi İngiliz Charlie Brooker’ın distopik hikayelerini konu alan Black Mirror, 5. sezonunun üç sene önce yayınlanmasının ardından tekrar izleyicisiyle buluşuyor.

Daha fazla bölüm

6. sezonunu izleyiciye sunmaya hazırlanan bilim-kurgu dizisi Black Mirror, bir önceki sezondan daha fazla bölüm içereceğini duyurdu.

Black Mirror’ın son sezonu olan 5. sezonda Miley Cyrus, Anthony Mackie ve Andrew Scott gibi ünlü isimlerin yer aldığı bazı bölümler yayınlanmıştı.

Her bölümü film gibi olacak

Dizinin yeni sezonunda bulunan her bölümün kendi başına bir film gibi uzun ve güçlü bir hikayeye sahip olacağının altı çizildi.

Dizinin yaratıcısı olan Charlie Brooker, Black Mirror’ın geleceği ile ilgili son iki yıl boyunca şüphe duyduğunu dile getirdi.

Black Mirror pandemi süresince yayınlanmadı

Charlie Brooker pandemi döneminde kimsenin toplumların mahvolduğu hikayeleri anlatan bir dizi olan Black Mirror’ı izlemeye dayanamayacağını söyledi.