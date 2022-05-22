Severek takip edilen çift, Ebru Şahin’in doğum gününde Tekirdağ’a giderek nişanlandılar.

Yaptıkları nişanın ardından sevenleri düğün detaylarını merak etmeye başladı. Çiftin düğün detayları da belli oldu.

Aşklarının başladığı yer

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti 7 Temmuz’da, aşklarının ilk çiçek açtığı yerde evlenecekler. Aşklarının başladığı Çeşme’deki beach’te bir düğünle evlenecekler. Hatta sevilen çiftimiz düğüne davet edeceği kişilere davetiye göndermeye başlamış bile.



Ebru Şahin ve Cedi Osman oturacakları ev için de İstanbul Anadolu yakasında bir ev kiralamış. Kalıcı olarak kalmayacakları, NBA sezon arası bitene kadar kalacakları ev olduğu söz konusudur. Çiftin kalıcı olarak hayatlarını sürdürmek istediği yer ise Amerika’dır. Düğünden sonra Cedi’nin formasını giydiği Cavs takımının şehri Cleveland’a taşınacaklarmış.