Sevgilisi Müjde Uzman’dan ayrılan ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, magazin basınını suçlayarak “Biz hiç ex olmadık bu kız arkadaşımla. O yüzden hep next’i zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli, dümdüz olsak zaten aşk ölecek dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık.

Magazinlerin devreye girmesiyle biz bu kadar ayrılmış gibi gözüktük aslında. Yani ben birine trip atamayacağımı öğrendim bu kadar takipçim varken. Aşk acısı değilse de, slow şarkı paylaştığımda ertesi gün magazinde gördüm. Ayrıldılar! Çünkü slow şarkı paylaştılar!”