Usta oyuncu Engin Günaydın sevgilisi Buğu Selen Somer’le Arnavutköy’de yemek çıkışı gazetecilerin objektifine takıldı. Yürürken gazeteciler fark eden Günaydın ve Somer’le aralarına mesafe koydu. Sevgilisi ili ilgili sorululara yanıt vermedi.

Hürriyet’ten Deniz Boy’un haberine göre, Engin Günaydın, uzun süredir aşk yaşadığı Buğu Selen Somer’le önceki akşam Arnavutköy’deydi. Sevgililer, objektifleri fark edince aralarına mesafe koyarak yürüdü.

Uzaklaştılar

Engin Günaydın uzun süredir Buğu Selen Somer’le aşk yaşıyor. Sevgililer geçtiğimiz gece Arnavutköy’deki bir mekanda yemekteydi.

Çıkışta görüntülenen Günaydın ve Somer objektiflerden rahatsız oldu. Yürürken aralarına mesafe koyan ikili, taksi çevirdi.

Yanıt vermedi

Muhabirler Engin Günaydın’a “10 Bin Adım dizisi çok beğenildi, yeni sezon olacak mı?” sorusunu yöneltti. “Teşekkür ederim. Çok güzel bir projeydi ama yeni sezon olur mu hiç bilmiyorum” diyen Günaydın, kız arkadaşıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.