Longines’in uzmanlığının bir sembolü olan The Longines Master Moonphase Collection, markanın dünya çapındaki saygınlığına katkı sunan mükemmellik ve zarafet gibi değerleri kusursuz bir şekilde temsil ediyor. Koleksiyon yeni modeller ve sofistike özelliklerle zenginleşirken, markanın en önemli değerlerinden olan saatçilik geleneğini gözler önüne seriyor.

Longines’in sunduğu bu yeni modellerde, günü işaret eden bir ibrenin ucundaki rakamlı tarih halkası, saat altı yönünde ışıldayan Ay evreleri göstergesini çevreliyor. Longines, bu yeni saatte kullandığı şık kadranını zamana yenik düşmeyen tasarımıyla birleştirerek zarif, dingin ve ahenkli bir estetik yakalıyor.

The Longines Master Moonphase Collection kadın modellerinde kasa şimdilik 34 mm çap, kırmızı, mavi ve kahverengi renkli kayış veya şık ve rahat bir şekilde takılacak paslanmaz çelik bilezik seçenekleriyle geliyor. The Longines Master Moonphase Collection’ın yeni modelleri, güçlü bir irade ve karaktere sahip kadınların bileklerini süslemeye aday. Longines, ay’ı bilekte taşımanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor. Uzman saat markası, sıra dışı teknolojiyle dolu, zarafetin ve kadınlığın ritmiyle atan ve saat üreticiliğinin geleneğinin en saf ürünü olan bir kalp gerektirdiğine inanıyor.

Erkek modelleri 40 ve 42 mm’lik iki farklı boyutta tasarlanan yeni ve farklı kadran seçenekleri de sunuyor: siyah Barleycorn desenli renkli Roma rakamlı, gümüş Barleycorn desenli renkli rakamlı veya mavi gün ışığı renginde aplike indeksli. 40 mm’lik modellerin zarif bir yorumu olan pırlanta indeksli modeller de bulunuyor. The Longines Master Collection’ın yeni modelleri paslanmaz çelik kayış veya farklı kadran renkleriyle uyum sağlaması için siyah, kahverengi veya mavi renklerde kayışlarla sunuluyor.

Safir camdan görülebilen L899.5 otomatik kalibrede; hafif, manyetik olmayan, sağlam, paslanmaz ve termal genleşmeye karşı dayanıklı bir malzeme olan silikondan üretilen bir pandül bulunuyor. Bu mekanizmayı kullanan saatler, güvenilirliğin bir kanıtı olan 5 yıllık bir garantiyle geliyor.