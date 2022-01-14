Sıcaklık, konfor ve dayanıklılık bu sezon Timberland’de. Timberland’in kış stilleri, Sevgililer Günü hediyeleri için her tarza uygun alternatifler sunuyor!

Timberland’in kış koleksiyonlarında zorlu mevsim koşullarını olduğu kadar sezon stillerini de yansıtan geniş seçenekler yer alıyor. Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için;

sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonlar, zamansız olduğu kadar yenilikçi bot modelleri, sokak stilini şıklıkla buluşturan sweatshirtler, oversize oduncu gömlekler, polar

ceketler, renkli ve kullanışlı puffer ve parkalar bu sezon öne çıkıyor.

Zamansız bir klasik: İkon botlar

İster günlük rutinlerde ister hafta sonu stilinde, 40 yılı aşkın süredir soğuk havaların vazgeçilmezi olmayı sürdüren 6 inç ikon botlar zamansız bir hediye alternatifi arayanlar için ideal. Sarı, tarçın ve siyah olarak üç renk alternatifine sahip (1.999 TL) Timberland® 6 inç Bot koleksiyonunun erkek modellerine bu sezon sarı ve siyah kamuflaj model eşlik ediyor.

İkon botlara “lüks” bir dokunuş

Bu kış Timberland, ikon botlarını zarif dokunuşlarla yeniden tasarladı. Tüm Timberland ürünleri gibi çevreye duyarlı olarak üretilen Premium 6 Inch Luxe Erkek Bot koleksiyonu ve Limited Heritage Luxe Kadın Bot koleksiyonu çift dolgulu yaka kısmı, Vibram kauçuk dış tabanı, kırmızı bağcıkları ve altın detaylarıyla ikon botlara yepyeni bir görünüm kazandırıyor. (2.999TL)

GreenStride tabanlı RayCity Kadın Bot Koleksiyonu

Modern ve yenilikçi olduğu kadar otantik; dayanıklı olduğu kadar günlük kombinlerle de uyumlu Ray City kadın botları, kullanım sırasında oluşan baskıyı azaltmak için %75 şeker kamışı ve doğal kauçuk ile tasarlanan GreenStride™ tabana sahip. Açık kahverengi, kahverengi ve beyaz renk alternatife sahip GreenStride™ tabanlı Ray City Su Geçirmez Kadın Bot koleksiyonun fiyatı 2.499TL.

Çevreci inovasyonun sınırlarını zorlayan iş birliği: TOMMY X Timberland

Sınırlı sayıda özel parçadan oluşan TommyXTimberland koleksiyonunda, doğadaki ayak izini minimuma indirme felsefesine dayanarak üretilen şişme ceketler (4.489TL), doğal boyalarla renklendirilen parkalar (5.389TL), Sorumlu Doğal Kauçuk ve rejeneratif deri kullanılarak tasarlanan botlar (2.799TL) öne çıkıyor.

New York stilini ve ruhunu yansıtan özgün bir iş birliği: AlifeXTimberland erkek bot koleksiyonu

İki ikonik marka, bu sezon tasarladıkları özel bir model olan su geçirmez 7.5 inç erkek bot koleksiyonunu tanıttı. Her iki markanın logosunu taşıyan AlifeXTimberland erkek botları, zorlu hava koşullarına karşı konfor, dayanıklılık ve sıcaklık için PrimaLoft® izolasyon ve Vibram® kauçuk dış tabana sahip. AlifeXTimberland koleksiyonundaki erkek botlar (2.999TL), sarı nubuk ve koyu kahverengi deri olarak iki alternatife sahip.

Soğuk havalar için olduğu kadar kış stili için de tasarlanan Timberland polar oversize oduncu gömlekler (1.399TL) bu sezon kırmızı ve mavi renk alternatiflerine sahip. Organik pamuk içerikli çevre dostu Timberland sweatshirtler ise, kapüşonlu modellerin yanı sıra sportif şıklık sunan yuvarlak yaka alternatiflerle de karşımıza çıkıyor.

Erkeklere özel, sokak stiline uygun tasarlanan dış giyim alternatifleri

İster bomber ceket, ister sokak stilinde kısa şişme mont, ister 3’ü bir arada yalıtım sunan katmanlı montlar ve parkalar (3.999TL, 5.349TL) … Timberland dış giyim koleksiyonu, sezon renkleri, modern detayları ve klasik tarzlara modern dokunuşlar katmayı seven modelleriyle bu kış da erkeklerin tarzına ve ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Erkek hediye alternatiflerinde öne çıkan Timberland polar ceketler 1.699TL, renkli ve eğlenceli bir alternatif arayanlar için kısa şişme mont modelleri ise 2.139TL, 2.299TL ve 2.699TL.