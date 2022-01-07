Bileşimindeki mucizevi 16 doğal yağ ile saç, vücut ve yüz için kullanılabilen Miracle Oil, cildi beslerken yenileyip onararak komple bakımı gerçekleştiriyor. Kadınların yanı sıra erkekler için de çok faydalı ve kullanışlı bir hediye olan No:16 Miracle Oil, içerisinde 16 değerli bitkisel yağ karışımına yer veriyor. Nemlendirici, besleyici, yatıştırıcı, yenileyici ve tazeleyici gücü ile özellikle hassas ve kuru ciltlerde etki gösterirken yüz, vücut, el, tırnak ve saçlarda profesyonel bakım sağlıyor. Leke ve yaşlanma karşıtı etkisinin yanı sıra, cilt bariyerini onaran Miracle Oil, 16 adet yağın bileşimi ile etkili bakımı tüm bedende kusursuzca gerçekleştiriyor.

İsmini içinde bulunan 16 mucizevi yağdan alan No:16 Miracle Oil, içeriğinde Zeytinyağı, Tatlı Badem Yağı, Susam Yağı, Nar Çekirdeği Yağı, Macademia Yağı, Kuşburnu Yağı, Jojoba Yağı, Buğday Yağı, Avokado Yağı, Argan Yağı, Hindistan Cevizi Yağı, Ayçiçek Yağı, Havuç Tohumu Yağı, Baobab Yağı, Üzüm Çekirdeği Yağı ve Monoi Yağı bulunduruyor.

