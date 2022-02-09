İstanbul’un en turistik bölgelerinden biri olan Süleymaniye’de kapılarını açan Switch, görkemli mimarisi, çarpıcı sahne şovları ve enfes yemekleriyle eğlence dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Hem damak hem de müzik zevkine hitap eden mekan, 14 Şubat akşamı misafirlerine romantik bir gece yaşatmaya da hazır. Lübnan ve Akdeniz mutfağından izler taşıyan zengin mönüsü ile leziz bir deneyim sunuyor. Son teknoloji ses ve ışık sistemiyle ise misafirlerine işitsel ve görsel bir şölen yaşatıyor. Kapıdan adımınızı attığınız an farklı ambiyansıyla büyülüyor. Dr. Alper Yüksel’in sahibi olduğu mekan özel dans şovlarıyla sınırsız eğlence vadediyor.

BOĞAZ’IN KALBİNDE

İstanbul’un harika manzarasına sahip Ena Kuruçeşme, muhteşem lezzetleri ve unutulmaz eğlencesi ile keşfedilmesi gerekenlerden. 80’lerin ve 90’ların hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla konuklarına eşsiz bir ambiyans yaratan mekan, lezzetli soğuk mezeleri, ara sıcakları, salataları ile öne çıkıyor. Dana kürek tandır başta olmak üzere ana yemekleriyle de konuklarına Boğaz’ın büyüleyici manzarasına karşı muhteşem bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Güzel ve keyifli bir yemek yemek istediğinizde, rotanızı hemen çevirin.

LEZZET AVCILARINA

Bronco, Steeve gibi restoranların yaratıcısı olan dünyaca ünlü şef İsmet Saz; en özel tatlarıyla müdavimlerini Steeve by İsmet Saz’da ağırlıyor. Kuruçeşme’de yer alan mekan, şehre yeni bir soluk getiriyor ve “Anatolian Tapas Bar” konseptiyle sıra dışı yenilikler sunuyor. Merak uyandıran menü seçkisi ve reçeteleriyle dikkat çeken mekan; ünlü şefin Amerika’da çalıştığı sırada New York Times Gazetesi için hazırladığı “karidesli baklava” tarifiyle yenilikçi lezzet arayışında olanların da radarına giriyor. Keyifli dekorasyonu, dinamik ekibi ve lezzetli menüsü ile haftanın yedi günü hizmet veriyor. Boğazınıza ve Boğaz’a düşkünseniz, yeni mekanınızı buldunuz!

FASIL EŞLİĞİNDE SEVGİLİLER GÜNÜ

Anadolu yakasının heyecan verici lezzet ve eğlence duraklarından Ziyade Fasıl, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel leziz menüsü ve sürprizleriyle, misafirlerine romantik bir gece yaşatmaya hazır. Dünyaca ünlü Master Şef Özlem Mekik’in işletmeciliğini yaptığı mekanda, aşk ve tutku ile hazırlanan lezzetler, romantik ve eğlence dolu bir gecenin bonusu olacak. Mükemmel lezzetleri kaliteli bir müzikal şov konseptiyle harmanlayan fasılda; Zeybek, Flemenko, Kafkas, Roman, Oryantal ve Zenne gibi birbirinden etkileyici şovlar da geceye renk katacak. Unutulmayacak bir eğlence deneyimi sunan mekanın mutlaka denenmesi gereken imza yemekleri arasında ise; yaprak ciğer, pazı sarma, bademli zaho, ziko, baron, közlenmiş patlıcan beğendi yatağında kokoreç ilk sıralarda yer alıyor. Unutulmaz bir gece yaşamak kaçınılmaz!

Hazırlayan Okan Işık