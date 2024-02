Sevgililer Günü’ne günler kala hediye araştırmaları başladı. Sevgililer Günü, hayatınızdaki özel insanlara olan duygularınızı hissettirmede vesile oluyor. Bu özel günde sevgilisini ve eşini mutlu etmek isteyenler “Sevgililer Günü’nde ne hediye alınır?” sorusuna yanıt arıyor. Bu özel günü unutulmaz kılmak isteyenler için hediye önerileri sizlerle… İşte Sevgililer Günü hediye rehberi…

Koton’dan Göz Alıcı Sevgililer Günü Koleksiyonu

Koton Sevgililer Günü’nü trend tasarımlardan oluşan romantik bir koleksiyonla karşılıyor. Sevgililer Günü’nün romantizmine yakışacak aşkın rengi kırmızı, pembenin cazibeli tonları ve siyahın asaletinin vurgulandığı özel stillerle, iç giyimden ev giyime onlarca hediye alternatifi sunuyor.

The Bath Factory’den Birbirinden Renkli Sevgililer Günü Hediyesi

Banyo rutinine, büyüleyici koku skalasıyla lüksü ve konforu taşıyan sektörün yeni oyuncusu The Bath Factory; Sevgililer Günü için birbirinden renkli hediye alternatifleri sunuyor. Spa konforu ve Hamam keyfini harmanlayarak doğanın kışkırtıcı ve egzotik notalarını bir arada sunan The Bath Factory ile sevdiklerinizi ve kendinizi şımartın…

Özel formülü sayesinde cildin doğal parlaklığını ortaya çıkaran, canlı ve enerjik bir görünüm kazanmasına yardımcı olan The Bath Factory duş jelleri; Çilek, Gold Aura, Hamam, Okyanus, Turunç, Vanilya ve Zeytin seçenekleri ile banyo keyfini ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor.

The Body Shop’tan Sevgililer Gününe Özel Benzersiz Hediyeler

The Body Shop’un yoğun çiçeksi Eau De Parfum’lerinden oluşan premium serisi Full Flowers’ın yeni üyesi Magnolia ile duyularınızı cezbetmeye ve Japon Kamelya yağı özlü Camomile Butter Limited Edition ile yumuşacık ve arınmış bir cilde hazır olun.

Sevgilinin Hayatını Kolaylaştırmak İstersen Hediyen Kärcher’den

Sevgilinizle birbirinize ayıracak daha fazla zamanınız olsun istiyorsanız, ev temizliğini kolaya getirecek hediyeler tam size göre! Temizlik teknolojisi denilince akla gelen ilk marka ise kuşkusuz Kärcher… Markanın birbirinden pratik, inovatif ve kullanışlı ürünleri Sevgililer Günü’nde, aşkınıza yapacağınız sürprizler için sizi bekliyor. Özellikle Kärcher RCV 5 Robot Süpürge ve Kärcher SC 5 Deluxe Signature Line Buharlı Temizlik Makinesi, bu yılın favori hediyeleri olmaya aday.

COSMED İle Işıl Işıl Bir Sevgililer Günü

Osmanlı’nın güzellik sırrı olan, harem kadınlarının parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullandıkları Çiğdem Çiçeği ile formüle edilmiş dermokozmetik markası COSMED, soğuk havalara özel sağlıklı çözümler sunuyor.

Enzimatik özelliğiyle cilt temizliğini bir adım ileri taşıyan ‘Day to Day, C Vitamini ve Bromelain İçeren Temizleme Balmı’, formülündeki bromelain ile cildi derinlemesine arındırıyor. ‘All In One Discoloration Blend’, Lumisphere™ patentli içeriğiyle ciltteki ton eşitsizliklerinin ortadan kalkmasını sağlıyor. ‘Hair Guard Perfecting Keratin Sprey’, hidrolize keratin içeriğiyle saç tellerini güçlendirirken saçı taramayı da kolaylaştırıyor.

Sevgililer Günü’nde Beauty&More İle Sağlıklı, Huzurlu Ve Dingin Bir Cilt

Değerli taşların içeriğindeki zengin mineralleri, başarısı ispatlanmış, patentli cilt bakım formülleriyle buluşturan Beauty&More, sağlıklı çözümler sunuyor. Türkiye ve dünyada değerli taşlar dendiğinde akla ilk gelen kozmetik markası olmayı hedefleyen Beauty&More, değerli taşların holistik etkilerini özel cilt bakım formülleriyle birleştiriyor. Marka, insanı hem fiziksel hem de içsel anlamda olumlu etkilemeyi amaçlayan ürünler geliştiriyor.

Sevgililer Günü İçin En Işıltılı, En Renkli, En Mutlu Edecek Hediyeler Sephora’da

Sephora’nın Sevgililer Günü’ne özel sunduğu birbirinden özel hediye alternatifleri ile aşkınızı ölümsüz kılacaksınız. Sevdiklerinizin favorileri olan aşkın rengi kırmızı & pembe tonlarındaki makyaj ürünleri ve etkileyici parfümlerden oluşan hediyeler aslında sevdiğinizin kalbinde sonsuzluğa gidecek duyguların bir yolu.

Sevdiklerinize değer verdiğinizi gösterdiğiniz bir-iki saniyede yarattığınız o duygular, aşkınızı sonsuzluğa taşır. Bu da sürprizlerin gücüdür. Çünkü aşk, hediyenin büyüklüğünden değil, yarattığı bu eşsiz duyguyla ölümsüzlüğe ulaşır. Sephora, o duyguları yaratmak için yanınızda!