Günümüzün gelişen dijital olanakları sayesinde birbirimizle çok daha bağlantılı olsak da the LEGO Group, sanal olarak sağlanan bu bağlantının aslında bireyleri birbirinden uzaklaştırdığını ortaya koydu. Dünya nüfusunun %62,3’ünü temsil eden 5 milyardan fazla insan sosyal medyayı kullanırken, 3 milyardan fazla kişi de mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Bu durumda, yapılan bir araştırmaya göre insanların %40’ının artık fiziksel dünyadan çok, cihazlar aracılığıyla birbirleriyle etkileşim kurduğunu söylemesi aslında çok da şaşırtıcı değil.

The LEGO Group’un faaliyet gösterdiği 10 pazarda, Mayıs-Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sosyal medya içeriklerine dair yaptığı analize göre, insanların “kendilerini sosyal olarak kopuk hissetme” ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında artış gözlemlendi. Polonya, Romanya ve Türkiye, bu artışın en belirgin olduğu ilk üç ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye’de bu artış, yüzde 300 dolaylarında ve aslında bu durum, Türkiye için giderek büyüyen bir endişeyi de ortaya koyuyor.

LEGO Botanicals Koleksiyonu sayesinde sevdiklerinizle ve hatta kendinizle bağ kurun

İnsanlar ekran başında zaman geçirmek yerine gerçek dünyada etkileşim kurmaya çalıştığında, yalnızlık hislerinin arttığı ve genel olarak kendilerini iyi hissetme duygularının da azaldığı görülüyor. Tam da bu yüzden the LEGO Group, bu Sevgililer Günü’nde LEGO Botanicals Koleksiyonu ile birlikteliği ön plana çıkararak, Botanik setlerinde olduğu gibi gerçek dünyadaki ilişkilerin de çiçek açmasına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. LEGO Botanik Setleri, ister ruh eşiniz ister en iyi arkadaşınız ister iş arkadaşınız ve hatta kendiniz için olsun, sevgiyi her haliyle kutlamanın yaratıcı ve kalıcı bir yolunu sunuyor. LEGO yapım parçalarıyla inşa edilen bu çiçekler hiç solmuyor, üstelik sevdiğiniz kişinin benzersiz kişiliğini yansıtacak şekilde kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca, setleri inşa ederken, yaratıcılığınızın keşfinden anlamlı bağlar kurmaya kadar pek çok fırsatın da kapıları aralanıyor.

LEGO Botanicals Köşesi solmayan çiçeklerle sizleri bekliyor

İlki Akasya’da açılan ve geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’da bir yenisi daha hayata geçen LEGO Botanicals Köşesi, Sevgililer Günü’nde kalbi sevgiyle dolan herkesi rengarenk bir dünyaya davet ediyor. Ama bu köşenin bir farkı var; buradaki çiçekler hiç solmuyor ve aldığınız her çiçek, emekle sizin tarafınızdan ya da sevdiklerinizle birlikte yapılmayı bekliyor. Kırmızı bir gül ya da pembe bir çiçek buketi, mini orkideler ya da şans bambusu veya bir çiçek aranjmanı, kendiniz ya da sevdikleriniz için anısı ömürlük olan çiçeklerle mutlu anlarınıza emek katın. Akasya ve Zorlu Center’daki LEGO Botanicals Köşeleri, Mayıs ortasına kadar çiçekleri ve sevdiklerinizi hatırladığınız ve hem onlara hem de kendinize sevginizi hatırlatmak istediğiniz her an sizlerle!