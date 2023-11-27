Yılbaşı yaklaşırken mutfağınızda ‘Jingle Bells’ şarkısına eşlik edecek çıngıraklı kurabiye tarifiyle sizlerleyiz! TikTok’da bir süredir karşımıza çıkan bu yılbaşı kurabiyesi evlerinizi zencefil ve tarçın kokusuyla sararken sesiyle eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayacak. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlamanıza imkan veren püf noktasıyla istediğiniz şekli vermekse tamamen size kalmış. Sevdiklerinize yılbaşı hediyesi verebileceğiniz vitral (cam şekerli) kurabiye tarifinin yepyeni versiyonu!

Malzemeler:

2-2,5 su bardağı un

115 g oda sıcaklığında tereyağı

1 yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı toz zencefil

Ortası için:

10 – 15 adet renkli akide şekeri

Yapılışı:

1.Tereyağını kabarana kadar çırpın.

2. Şeker ekleyin ve birleştirin.

3. Yumurta ve vanilya özünü ekleyin.

4. Unu kabartma tozu ile eleyin ve karışıma ekleyin.

5. Hamuru yoğurun, üzerini kapatın ve bir gece buzdolabında bekletin.

6. Hamurun yarısını alıp tekrar yoğurun.

7. Yuvarlayın ve kurabiyeleri kesin.

8. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

9. Ortasına şekerleri koyun ve tekrar 7 dakika pişirin.

10. Bir kurabiyenin içine sprinkles ekleyin ve diğer kurabiyeyi üzerine yerleştirin ve üzerine şeker şerbeti sürün.

Peki bu yılbaşı kurabiyesi sizlere hangi popüler diziyi hatırlattı? Yaratıcılığınızın sınırlarını zorladığınız çıngıraklı kurabiye tasarımlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Mutlu yıllar!

Yılbaşı kurabiyesi yapılışı için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz…

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