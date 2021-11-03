Sevdiğimiz Netflix dizileri oyun oluyor!

Dijital içerik formu Netflix, yayınlandığı günden beri dizi ve film sektörüne farklı bir soluk getirdi. Şirket bu sefer farklı bir platform seçeneği ile üyelerinin karşısına geçti.

Netflix Games adlı platformun Ağustos ayında denemelerine başladığını söyleyen şirketten beklenen haber geldi. Bugün itibari ile oyuncularıyla buluşacak olan Netflix Game de ilk etapta beş mobil oyunu yüklenecek. Bu oyunlar, Stranger Things 1984 (BonusXP), Stranger Things 3: The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games), Teeter Up (Frosty Pop). Oyunlar Android işletim sistemli telefonlar tarafından oynanabilecek.

Netflix oyun arşivi kurmak istiyoruz

Netflix sitesinde yapılan açıklamaya göre büyük bir oyun arşivi kurmak ve bu yolda ilerlerken üyelerini ellerinden geldikçe oyun platformuna dahil etmek istediklerini söylüyorlar.

Netflix games hakkında bilmeniz gerekenler

Seviye 1: Netflix Üyeliğiniz Kapsamında Tüm Oyunlara Erişim

Oyunları oynamak için tek ihtiyacınız olan bir Netflix üyeliği. Reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar yok.

Seviye 2: Dünyanın Her Yerinde Android Cihazlarda

Mobil oyunları şu anda sadece Android cihazlarda bulabilirsiniz. Netflix hesabında oturum açıp profile giriş yapıldığında:

Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek.

cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek. Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.

Seviye 3: Dünyanın Dört Bir Yanından Oyunculara Açık

Mobil oyunlarını hizmet verdikleri pek çok dilde sunacaklar. Oyunlarınızın varsayılan dili, otomatik olarak Netflix profilinizde belirttiğiniz tercihe uygun olacak. Tercih ettiğiniz dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.

Seviye 4: Evet, Hesabınızdaki Tüm Profiller Oyun Oynayabilecek

Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Olur da cihaz sınırını aşarsanız bilgilendirileceksiniz ve böylece gerekirse yeni bir cihazda oynayabilmek için kullanılmayan cihazlardaki oturumunuzu kapatabilecek veya bu cihazları Netflix.com adresi üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceksiniz.

Seviye 5: Sadece Yetişkinlere Özel

Çocuk güvenliğinin ebeveynler, bakıcılar ve veliler için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyleyen Netflix, bu nedenle oyunlar için çocuk profillerinde yer almayacağını söyledi. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix‘te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.

Seviye 6: İnternetiniz mi Yok? Hiç Sorun Değil!

Oyunları çevrimdışı oynayabilirsiniz! Sadece aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekebilir. Böylece uzun yolculuklarda ve WiFi bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde oyundan atılmayacaksınız.

Seviye 7: Her Türlü Oyuncuya Hitap Ediyoruz

Tıpkı diziler, filmler ve stand-up gösterilerinde olduğu gibi her seviyeden ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunlar tasarlamak istediklerini belirtiyorlar. İster acemi ister deneyimli bir oyuncu olun, keyfini çıkarabileceğiniz oyunlar sizi bekliyor!