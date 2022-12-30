Türk halk müziğinin güçlü sesi Sevcan Orhan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Orhan, çok sayıda kadının sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda filtre programı kullanarak güzel görünmeye çalıştığını belirten şarkıcı, “Ben sokakta sıfır makyajla geziyorum. Yani sosyal medyadakiler nitelikli dolandırıcılık. Hiç mütevazı olmayacağım, hatta sahnede çektirdiğim fotoğraflarımın hiçbirine photoshop kullanmıyorum. İsterlerse açık hesaplarıma bakabilirler” şeklinde konuştu.

İnsanların, bedenlerinden mutlu olmadığını dile getiren Sevcan Orhan, “Hep bir başkasının bedeni üzerinden, başkasının gezdiği ve başkasının yediği üzerinden kendi hayatımızı değerlendiriyoruz. Bir de ‘Kadın maksimum 36 beden olmalı. Dudakları şöyle, gözleri böyle olmalı’ diye bir dayatma da var. Çok acil hepimizin sadeleşmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.