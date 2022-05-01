32 yaşındaki oyuncu Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt ile başrollerini paylaştığı ‘Kara Tahta‘ isimli dizinin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşamıştı. Andıç’ın, sahnesine hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtılmıştı. Oyuncu, setteki ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Edirne 1.Sultan Murat Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisini olan oyuncu, doktorların 10 günlük istirahat etmesini söylemesiyle İstanbul’a geri döndü. Burada özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçirdi.

Ameliyat sonrası kendisini ziyaret eden dizinin yapımcısı Süreyya Yaşar Önal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa “Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç’ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü. İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan” notunu ekledi.