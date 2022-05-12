Yayınladığı döneme damga vuran ‘Küçük Kadınlar’ adlı dizide Armağan ve Yeliz adında iki kız kardeşi canlandıran Hande Soral ile Fulya Zenginer, 12 yıl sonra bir araya geldi. Şimdilerde anne olmak için gün sayan iki güzel oyuncu, setteki pozlarını takipçileriyle paylaştı.

2008-2011 yılları arasında izleyici karşısına çıkan ve kadrosunda Özge Borak, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı gibi isimlerin yer aldığı ‘Küçük Kadınlar’da ‘Armağan’ ve ‘Yeliz’ karakterlerine hayat veren Hande Soral ile Fulya Zenginer, aynı sette buluştu.

Hande Soral, Zenginer ile sette verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. Büyüyen karınlarıyla objektif karşısına geçen oyunculardan Soral, paylaşımına; ‘Sette doğuracaklar listesi’ notunu düştü.

Ardından 2010 yılında diziden Zenginer ile çekilen bir karesiyle karnı burnunda pozlarını paylaşan Hande Soral, bu kareleri de “Geçen 12 senedeki iki fark” ifadeleriyle yayınladı.

Hande’nin paylaşımına kayıtsız kalmadı

Hande Soral’ın bu paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Fulya Zenginer ise aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından kalp emojileriyle paylaştı.

2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Zenginer de oğlu Milan’ı kucağına almak için gün sayıyor.