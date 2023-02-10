Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından geçtiğimiz günlerde Ay Yapım, setleri durdurma kararı almıştı. Ay Yapım’ın aldığı bu karardan sonra ünlü oyuncu Pınar Deniz ise diğer yapım şirketlerine dizi setlerini durdurmaları için seslenmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bazı dizi setlerinin devam ettiğini paylaşınca Pınar Deniz, ‘Lütfen isim verin ki o yapım şirketleriyle bir daha çalışmayalım” diyerek tepkisini gösterdi.

Kısa sürede gündem olan Pınar Deniz’e katılanlar kadar katılmayanlar da oldu. Bazıları set çalışanlarının eve ekmek götürmek zorunda olduğunu savunurken, bazıları ise oyuncu Pınar Deniz’e hak verdi.

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