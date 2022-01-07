Oyuncu Yiğit Kirazcı setlere geri dönen sevgilisi Pınar Deniz‘e, rol aldığı dizinin setine gelerek sürpriz yaptı.

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanmıştı. Karantinaları geçtiğimiz günlerde sona eren çift, rol aldıkları setlere geri döndü.

Yargı dizisinde canlandırdığı “Ceylin” karakteriyle izleyenlerin büyük beğenisini toplayan oyuncu Pınar Deniz, önceki gün dizinin çekimleri için Emirgan‘daydı. Başka bir projede yer alan Deniz‘in sevgilisi Yiğit Kirazcı, kendi setinden fırsat bulduğu anda Deniz‘in setine gelerek sürpriz yaptı.

Ünlü çift, set arasında birlikte yemek yedi. Pınar Deniz, kendisine sürpriz yapan sevgilisini öperek uğurladı.